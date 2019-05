Salvini dall'amico Orban: nuova Europa proteggerà sue frontiere

Roma, 2 mag. (askanews) - Visita del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in Ungheria. Dopo aver sorvolato la frontiera anti-migranti con la Serbia a bordo dell'elicottero, il vicepremier si è incontrato con l'omologo ungherese Sandro Pinter.

"Mi complimento per come in poco tempo, in modo rapido e incisivo, l'Ungheria ha presidiato 600 km di confini chiudendoli: l'Italia ha una posizione identica, confidiamo che la nuova Europa dal 27 maggio proteggerà le sue frontiere esterne perché il problema non è redistribuire i migranti ma evitare che ne arrivino altre migliaia".

Per quanto riguarda i rimpatri degli immigrati clandestini già presenti, Salvini ha osservato: "Una battaglia comune nella nuova Europa per rivedere tutti gli accordi commerciali e finanziari con i Paesi extraeuropei che

non agevolano i rimpatri dei loro connazionali".

"Se più Paesi avessero lo stesso approccio di Italia e Ungheria avremmo meno reati e meno problemi nel nostro continente".