A Londra nozze super intime per Jude Law e la sua Phillipa

Giornata olocausto in Israele, Tel Aviv si ferma per un minuto, sirene risuonano in tutta la città

(Agenzia Vista) Tel Aviv, 02 maggio 2019 Giornata olocausto in Israele, Tel Aviv si ferma per un minuto, sirene risuonano in tutta la città L'1 e il 2 maggio sono i giorni in cui Israele ricorda le proprie vittime durante l'olocausto della seconda guerra mondiale. La città di Tel Aviv si è fermata, come di consueto, alle 10 in punto, quando le sirene hanno risuonato in tutta la capitale e tutti ...