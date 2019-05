Gomorra, venerdì 3 maggio l'atteso finale di stagione

Roma, 2 mag. (askanews) - Il 3 maggio, su Sky, l'ultimo atteso finale di stagione di Gomorra. Gli episodi 11 e 12 vanno in onda in prima tv in esclusiva (alle 21.15) su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno.

La lotta per il controllo del territorio si è riaccesa: cosa farà il clan di Forcella guidato da Sangue Blu dopo l'agguato fallito ai danni dei Levante? E soprattutto con chi sceglierà di schierarsi Mickey, sempre più in una posizione complicata? Tutto troverà risposta nel finale della quarta stagione della serie Sky Gomorra.

Mickey (Luciano Giugliano) dovrà scegliere se schierarsi con la sua famiglia o con la donna che ama, sua moglie Patrizia. Genny (Salvatore Esposito) invece comincia a non essere più certo di aver fatto la scelta giusta e decide di tornare in azione in prima persona per riprendersi tutto quello che è suo. Anche il clan di Forcella con Enzo Sangue Blu (Arturo Muselli) e i Capaccio con il solo O Diplomato rimasto al comando giocheranno un ruolo chiave nel momento in cui tutti personaggi dovranno mostrare le proprie ambizioni: chi regnerà sulle rovine fumanti di una Napoli insanguinata dalla guerra tra i clan?