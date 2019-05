500 anni Leonardo, a Roma il museo permanente celebra il Genio

Roma, 2 mag. (askanews) - In occasione del cinquecentenario dalla sua morte, Leonardo da Vinci viene celebrato in tutto il mondo. Anche a Roma non mancano gli appuntamenti per rendere omaggio al genio rinascimentale tra rassegne, musei e mostre interamente dedicate alla sua figura. Tra le più visitate esposizioni permanenti in Italia dedicate a Leonardo, il Museo Leonardo Da Vinci Experience di Via della Conciliazione 19 a Roma (www.leonardodavincimuseo.com) prosegue il suo ricchissimo palinsesto di eventi e progetti esclusivi per le celebrazioni del cinquecentenario.

Nel celebre percorso espositivo della Capitale, un museo unico al mondo che vanta una collezione di 50 macchine interattive e le riproduzioni pittoriche certificate dei 23 dipinti più celebri di Leonardo, il calendario prosegue fittissimo di appuntamenti esclusivi, pensati per celebrare il genio universale in tutte le sue forme ed espressioni: musica, danza, cinema, letteratura ed eventi interamente dedicati allo scienziato e artista rinascimentale.

Gli spazi del museo di Via della Conciliazione hanno ospitato finora diversi concerti di musica rinascimentale, nonchè la prima nazionale dello spettacolo "Leonardo Da Vinci-Psychedelic Genius", un percorso-spettacolo con danzatori e performers che accompagna i visitatori tra luci, danza e musica nelle sale del museo. Grazie al laboratorio di robotica educativa intitolato "Il Coding Da Vinci" il museo ha lanciato in esclusiva nazionale un innovativo format di edutainment per bambini per raccontare il primo maker della storia attraverso il mondo dei robot. Successo anche per la recente esposizione dell opera originale dell Arcangelo Gabriele, dipinto invetriato su quadrella datato 1471 attribuito a Leonardo: "Le celebrazioni per il cinquecentenario proseguiranno per tutto il 2019 - spiega Leonardo La Rosa, direttore del Museo Leonardo Da Vinci Experience - siamo al lavoro per arricchire il palinsesto con eventi e iniziative per rendere omaggio ad una delle figure-icona della storia dell umanità".