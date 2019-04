Marion Le Pen in visita in Calabria col fidanzato leghista

Milano, 30 apr. (askanews) - Viaggio in Calabria per Marion Marechal Le Pen, ex deputata francese e nipote di Marine Le Pen, leader dell'ultradestra d'oltralpe. Una visita fra politica e privato nelle terre d'origine del suo fidanzato calabrese e leghista, Vincenzo Sofo, classe 1986, ex militante de La Destra di Storace e candidato alle prossime europee per la Lega al Sud.

Fra i paesi visitati San Marco Argentano, Altomonte e Guardia Piemontese con visita al "Museo Valdese". Ultima tappa al santuario di San Francesco di Paola, che fu consigliere di diversi sovrani francesi nel '400 ed è sepolto a Tours.

I due si sono conosciuti tre anni fa proprio ad una serie di incontri organizzati da Sofo in Italia sul sovranismo, tema caro a entrambi, che hanno contribuito a portarlo all'attenzione di Marion, colpita dal suo charme, dice, ma anche all'attenzione di Salvini, colpito dalle sue teorie sovraniste, tanto da candidarlo alle europee.