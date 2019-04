A Roma "Scienza chiama Terra", rassegna Biblioteca Casa del Parco

Roma, 30 apr. (askanews) - Come parlare, spiegare, comunicare la scienza? Nessuno può farlo meglio dei ricercatori. Per questo, fino all'11 maggio, alla Biblioteca Casa del Parco, nella Pineta Sacchetti a Roma, è in programma "Scienza chiama Terra".

I ricercatori si trasformeranno in narratori e cantori, i naturalisti in interpreti o traduttori, i laboratori in biblioteche o salotti, le leggi della natura in regole di vita e di comportamento, le lezioni in fiabe e in canzoni.

L'iniziativa, a cura di Ti con Zero e Biblioteca della Bicicleta Lucos Cozza, è parte del programma di Eureka! Roma 2019 promosso da Roma Capitale e realizzato in collaborazione con SIAE. Una rassegna fatta di festa, attraverso giochi e installazioni, incontri ed esplorazioni, performance e gite, per studenti e adulti, classi e famiglie.