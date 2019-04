Conte: Siri? Quando decisione sarà presa farò conferenza stampa

Tunisi, 30 apr. (askanews) - "Vedo che quotidianamente mi chiedete novità sul caso Siri. Capisco che ci sia molta attenzione, legittimamente. Ho annunciato con molta trasparenza quali sono i principi e il percorso che sto seguendo, vi chiederei quindi un attimo di pazienza. Vi preannuncio che sono disponibile anche a indire una conferenza stampa quando la decisione verrà adottata: per il resto non vorrei parlarne ogni giorno visto che siamo nel pieno di un percorso e non è importante il singolo dettaglio". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Tunisi, interpellato sull'incontro con il sottosegretario Armando Siri accusato di corruzione.

"Capisco che la stampa sta cercando di tirarmi a destra, a sinistra, in alto o in basso ma la mia giacca, per quanto abbia maniche larghe, non si lascia tirare più di tanto", ha aggiunto.