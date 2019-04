Conte: Italia torna a crescere, dimostrata bontà nostra manovra

Tunisi, 30 apr. (askanews) - "L'Italia torna a crescere e questo ci conforta della bontà della nostra manovra economica e delle misure fin qui adottate. C'è da considerare anche il contesto internazionale difficile e non ci sono ancora gli effetti delle ultime misure adottate. Questo ci fa ben sperare che nel secondo semestre l'Italia potrà crescere in modo sostenuto". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Tunisi, commentando i dati del Pil del primo trimestre.

"Non è questo il momento di parlare della riforma fiscale- ha concluso - è nel contratto di governo: noi la riforma fiscale la vogliamo realizzare, ci teniamo ma evidentemente ci sono i prossimi mesi e c'è una manovra da realizzare. Avremo tutto l'agio per lavorare alle misure fiscali con l'obiettivo di alleviare la pressione fiscale, semplificare il fisco per renderlo più efficiente, innalzare il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale. Gli obiettivi li abbiamo ben chiari, dateci il tempo di realizzarli. Per quanto riguarda l'Iva, invece, confermo la forte determinazione del governo e siamo compatti: vogliamo evitare l'aumento dell'Iva".