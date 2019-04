Startup innovative, i quattro finalisti di "Officina Mps" 2019

Milano, 30 apr. (askanews) - C'è UGO, un servizio su richiesta di assistenza per persone sole; c'è Talent Venture, che sviluppa una piattaforma per il finanziamento degli studi universitari e di accompagnamento sul mercato del lavoro; con Biorfarm invece i consumatori possono acquistare cibi locali direttamente dai produttori, in modo di accorciare la lunga e costosa filiera agro-alimentare; mentre Garanteasy fornisce uno strumento per facilitare la gestione di qualsiasi tipo di garanzia sui beni di consumo.

Sono 4 le startup finaliste dell edizione 2019 di Officina Mps, l'iniziativa della banca senese per selezionare e sviluppare proposte di soluzioni evolute per migliorare i servizi bancari per famiglie e imprese. La finale si terrà a Firenze il prossimo 21 maggio e per l'occasione verrà inoltre assegnato a una delle 14 start up giunte fin qui un premio speciale dedicato all'innovazione sostenibile, un modo - spiegano da Banca Mps - per riconfermare l'attenzione a una cultura dell'innovazione in sintonia con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dettati dalle Nazioni Unite.

Sono state oltre duecento le pmi ad alto contenuto tecnologico che si sono candidate. Le domande sono arrivate da tutta Italia, con un'alta concentrazione in Lombardia, il 35 per cento. Un terzo delle candidature è arrivato dal centrosud.

Qual è lo spirito dell iniziativa? Lo abbiamo chiesto a Giampiero Bergami, chief commercial officer di Banca Mps.

"Lo spirito è quello di cercare contaminazioni. Cercare contatto, non per posizionare Monte dei Paschi là fuori, e quindi per farne un elemento distintivo, di visibilità. Ma per bisogno, perché ci interessa che cosa fanno le startup: ci sostituiscono in capacità che non abbiamo, offriamo loro la nostra esperienza nell'industrializzazione di idee, e cerchiamo le loro idee da industrializzare".

Un concorso che non finisce solo, come spesso accade, con un aiuto materiale per le startup, ma con una vera e propria collaborazione lavorativa con Banca Mps.