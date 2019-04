Omara Portuondo a 88 anni incanta i fan nel tour "Ultimo beso"

New York, 30 apr. (askanews) - A 88 anni la cantante cubana Omara Portuondo, divenuta celebre con i Buena Vista Social Club negli anni Novanta, e poi con un'importante carriera da solista, abbraccia i suoi fan nell'ultimo vibrante tour mondiale "Ultimo Beso", "Ultimo bacio".

"Noi cubani siamo molto 'calienti', amiamo il ritmo, l'allegria, la vita", racconta a margine del concerto.

Qui la vediamo in una data newyorkese, in un club di Manhattan, dove si è esibita in una serie di classici cubani, caratterizzati da ritmi caraibici e melodie sensuali:

"Mi sento sempre bene, fondamentalmente perché sto rappresentando la musica cubana, per me è un grande orgoglio. Oltre a ciò, so che piace a me e a molte persone", confida.

"Ascolto musica da quando ero piccola, ho cantato nei cori a scuola, mi chiamavano per cantare 'vieni, vieni', perché la natura ti ha dato questo", ricorda.

Ad accompagnarla sul palco e a farle eccezionalmente da interprete per questa intervista c'è il noto pianista jazz cubano Roberto Fonseca. Una collaborazione nata spontaneamente al termine di un concerto. "Un sogno suonare con lei - ha confidato il musicista 44enne, aggiungendo - Omara dipinge con la musica"