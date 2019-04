L'arrivo a Roma dei 146 rifugiati dalla Libia, 46 sono minori

Roma, 30 apr. (askanews) - Sono 146 i rifugiati dalla Libia sbarcati a Pratica di Mare, vicino Roma, grazie a un operazione congiunta dell'Unhcr, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, le autorità italiane e libiche.

Dall'inizio dei recenti scontri, l'Italia è il primo Paese ad accogliere persone evacuate dalla Libia.

Il gruppo, di cui fanno parte anche 46 minori separati dalle proprie famiglie, è partito dall aeroporto libico di Misurata. I rifugiati evacuati saranno ospitati in centri di accoglienza straordinaria.

Per Filippo Grandi, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, "ora è di fondamentale importanza che anche altri Stati mettano in atto simili gesti di generosità".

Intanto, a Tripoli, le condizioni di sicurezza continuano a peggiorare a causa del protrarsi dei combattimenti tra forze rivali. Migliaia di rifugiati e migranti continuano a essere prigionieri nei centri di detenzione, dove anche prima dell'inizio del recente conflitto vivevano in condizioni drammatiche. Secondo l'Ocha, l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari umanitari, è salito a 42.000 il bilancio delle persone sfollate in Libia dall'inizio degli scontri armati a Tripoli e nei dintorni della capitale.