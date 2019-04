Violenze contro anziano a Manduria, arrestati 8 giovani

Milano, 30 apr. (askanews) - Questo drammatico video amatoriale, diffuso dalla polizia, mostra la baby-gang di Manduria, in provincia di Taranto, accanirsi contro il 66enne Antonio Cosimo Stano, poi morto il 23 aprile 2019 in seguito alle gravi ferite causate dalle continue aggressioni.

È solo uno degli episodi di violenza contro Stano per i quali la Squadra mobile di Taranto, su disposizione della Procura locale, ha arrestato 8 tra i presunti responsabili del pestaggio, 6 dei quali sono minorenni. In tutto però sono 14 gli indagati per le violenze; le accuse sono di tortura, danneggiamento, violazione di domicilio e sequestro di persona aggravato.

Nel video si sente la vittima invocare più volte aiuto mentre i giovani, incuranti, continuano a pestarlo.

Secondo le indagini degli inquirenti, la baby-gang avrebbe preso di mira l'anziano che soffriva di disagi psichici con una serie di pestaggi, come dimostra il video. I giovani avrebbero anche assaltato più volte la casa di Stano, per rapinarlo e aggredirlo. Poi, nell'ultimo assalto, ai primi di aprile lo avrebbero segregato e pestato a morte.

Stano fu trovato in fin di vita e in forte stato confusionale in casa da una pattuglia della polizia avvertita dai vicini che avevano avuto notizie delle aggressioni. Trasportato in ospedale, è morto dopo diversi giorni di agonia per la gravità delle ferite.