Ferrero svela la "Fabbrica delle Sorprese" dell'ovetto Kinder

Capriate San Gervasio (BG), 29 apr. (askanews) - In origine erano stampate e dipinte a mano, oggi sono il frutto di un complesso processo produttivo basato sulla computer grafica e su prototipi sfornati da stampanti 3D. Sono le sorprese dell'ovetto Kinder, dal 2001 sul mercato anche nella versione estiva Merendero, che vengono prodotte in 8,2 milioni di pezzi al giorno destinati a 130 Paesi. Numeri da capogiro che hanno indotto Ferrero a valorizzare questa filiera, con un progetto internazionale partito da Leolandia, parco divertimenti in provincia di Bergamo, dove bambini e genitori fino al 5 maggio possono avvicinarsi al mondo che sta dietro alle celebri sorpresine, dal disegno ai 65 test di sicurezza, fino al confezionamento.

"Rimango basito dalla stampante in 3D, pensavo fossero molto più semplici come situazioni. Oggi hanno i tablet per l'infanzia, vanno troppo avanti secondo me, invece l'ovetto è buono da mangiare, c'è la sorpresa sempre diversa, è anche uno stimolo, il premio della giornata. È eterno, almeno per me. Io ho degli ottimi ricordi degli ovetti, ma penso che tutti, a partire almeno dalla mia età, li abbiano".

Una delle sfide più impegnative è quella di sviluppare sorprese il più possibile adatte a tutti i Paesi. Per questo vengono fatti test di gradimento su 5.000 bambini in tutto il mondo, dal Messico alla Russia, dalla Cina all'India.

"Le realtà sono tutte diverse, le etnie, tutto quanto diverso, però le sorprese sono sempre quelle quindi la lingua dei bambini è un'unica lingua, alla fine si capiscono bene in tutto il mondo".

Ed forse questa la chiave di una formula inossidabile di successo, ispirata alla tradizione delle uova di Pasqua, che da più di 50 anni unisce la passione dei bambini per il cioccolato con il gusto della sorpresa. Resterebbe il problema della lingua per le istruzioni di montaggio, ma Ferrero l'ha risolto ricorrendo a un altro linguaggio universale, quello delle immagini senza parole.