Le selezioni di Bolle per OnDance: ora a Napoli il 18 e 19 maggio

Milano, 29 apr. (askanews) - Una fila lunghissima aspettava domenica 28 aprile fuori dal Teatro degli Arcimboldi di Milano l'apertura delle selezioni per i workshop che si terranno all'interno di OnDance, la grande festa della danza di Roberto Bolle che quest'anno replicherà a Napoli dal 18 al 19 maggio e a Milano dal 26 maggio al 2 giugno.

Una moltitudine di ragazzi, giovani talenti dai 16 ai 23 anni, ordinati ed emozionati con il sogno negli occhi di poter incontrare e addirittura lavorare con il loro idolo.

I selezionati infatti, oltre a studiare per una settimana con i maestri di caratura internazionale scelti da Bolle per questi workshop, lavoreranno con lui anche ad una coreografia per il grande show finale previsto in piazza del Duomo per domenica 2 giugno accanto a star della danza e dello spettacolo.

"In Italia è molto difficile emergere, non ci sono grandi possibilità", ha affermato l Étoile della Scala nel video.

Una giornata intensa di eliminazioni, promozioni, pianti e sorrisi che ha portato a selezionare il gruppo di 32 giovani ballerini che per una settimana "giocheranno con i grandi" per realizzare il loro sogno o studiare per farlo.

I workshop - completamente gratuiti che prevedono anche l alloggio per i ragazzi che vengono da fuori città - sono una delle iniziative dei due appuntamenti previsti per OnDance su Napoli e Milano, dopo il successo della prima edizione dell anno scorso. Tutte le info e le iscrizioni su ww.ondance.it.