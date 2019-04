Il Trono di Spade, Jerome Flynn incanta il Comicon di Napoli

Napoli, 29 apr. (askanews) - Avere un cavaliere del Trono di Spade come ospite, di questi tempi, è un bel colpo. Così è stato per il Comicon 2019 di Napoli dove l'attore Jerome Flynn è stato acclamato come una star mondiale. A chi non è seguace di una delle serie tv più amate di sempre il nome non dirà niente. Per gli amanti di GoT lui è Sir Bronn, un mercenario implacabile con la spada.

"Vi dico soltanto una cosa. La prossima puntata sarà epica. Di più non posso rivelare. Ma non potete assolutamente perderla".

L'attore britannico ha risposto alle domande del pubblico del salone del fumetto, tutti avidi di anticipazioni sull'ottava e ultima stagione in onda in questi giorni. Poi ha parlato anche della popolarità che gli ha garantito la serie tv. Tanto che ora sarà sul set di "La Torre nera", adattamento della saga di Stephen King. Ma la saga del momento resta quella tratta dai romanzi di George R. R. Martin che volge al termine dopo otti stagioni da record di spettatori.

"George Martin dice che la serie tv non dovrebbe concludersi. E' un peccato che stia per finire - ha detto - Credo che Martin avrebbe voluto farla andare avanti ma capisco anche i produttori che non vogliono tirarla per le lunghe. Questo anche per non perdere la qualità di quanto realizzato finora. Sono convinto che abbiano fatto una buona scelta".

Ma alla fine chi siederà sul Trono di Spade? Le scommesse sono aperte.

"Io non ho il permesso di scommettere, perché io so chi siederà sul trono", ha detto.

"Quindi su chi posso scommettere, forse sulla donna, ops, sulla persona", ha scherzato Flynn che manterrà il segreto per non rovinare la sorpresa ai milioni di fan di Daenerys Targaryen e di Jon Snow.