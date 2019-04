Salvini: Ramelli ucciso per un'idea, ricordarlo non può offendere

Milano, 29 apr. (askanews) - "Io, ricordo personalmente un ragazzo massacrato a sprangate per un'idea. La violenza non è mai la soluzione, da qualunque parte arrivi, per risolvere i problemi o divergenze di idee. Mi auguro che tutto venga fatto nel rispetto dalla legge, ringrazio tutti, i questori e i prefetti, che stanno facendo il possibile per garantire la libertà di espressione, che è sacra, nel rispetto delle leggi e della Costituzione. Quindi mi auguro che tutto venga fatto rispettando la decenza, il buon gusto e le leggi: penso che nessuno si offenda se viene ricordato uno studente massacrato a sprangate perché aveva un'idea diversa da quella di qualcun altro". E se ci saranno striscioni (inneggianti al fascismo) o saluti (romani) "ci saranno le forze dell'ordine che faranno applicare le leggi". È quanto ha affermato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano un commento sulla tradizionale mobilitazione del 29 aprile delle sigle neofasciste in ricordo della morte del militante del Fronte della Gioventù Sergio Ramelli, aggredito il 13 marzo 1975 da un gruppo di militanti di Avanguardia Operaia. Il ministro ha parlato ai cronisti al termine dell'incontro per la firma di un accordo sulla sicurezza integrata in Lombardia tenutosi in Prefettura a Milano.