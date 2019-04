Salvini: calendarizzare subito la legge sulla castrazione chimica

Milano, 29 apr. (askanews) - "Chiederemo la calendarizzazione urgente della proposta di Legge che la Lega presenta da anni per non solo incarcerare ma anche curare stupratori e pedofili. Biondi, neri, gialli o fucsia: chi mette le mani addosso ad una donna o ad un bambino non solo deve stare in galera per decenni ma deve anche essere curato. Quindi chiamatela castrazione chimica o chiamatela blocco androgenico, si tratta di una sperimentazione che è già in vigore in tanti altri Paesi evoluti, democratici e occidentali: il parlamento italiano si prenda la responsabilità di dire che chi mette le mani addosso ad una donna o ad un bambino, non solo va processato ed ingabbiato, ma anche curato perché non lo posso più fare per il resto dei suoi giorni". È quanto ha affermato il ministro dell interno, Matteo Salvini, entrando in prefettura a Milano per la firma di un accordo sulla sicurezza integrata in Lombardia, rispondendo ad una domanda sull'arresto di un consigliere e di un militante di Casapound a Viterbo, accusati dello stupro di una donna di 36 anni.