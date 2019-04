Conte a Pechino per nuova Via della Seta: "Opportunità storica"

Pechino, 27 apr. (askanews) - "Di tutti i progetti di cooperazione nel quadro della nuova via della Seta, il governo darà consigli. Le imprese saranno protagoniste e verranno applicati i principi del mercato. Questo renderà il progetto duraturo e meno discriminatorio per gli investitori stranieri". Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping, in chiusura del secondo forum sulla nuova via della Seta, a Pechino, che si è concluso con la firma di accordi di cooperazione per 64 miliardi di dollari. Un summit che ha riunito 37 leader arrivati da tutto il mondo.

Fra questi anche il primo ministro italiano Giuseppe Conte: "La Via della Seta è un'opportunità storica per aprire nuovi mercati a favore delle nostre imprese", ha detto. per cui l'evento è stata anche un'occasione per un incontro bilaterale con Vladimir Putin. Il tema, la Libia. Conte avrebbe chiesto a Putin di lavorare insieme per trovare una soluzione per lo Stato africano ripiombato nel caos della guerra.