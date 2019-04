Un murales per l'ambiente a Londra: è opera di Banksy?

Milano, 26 apr. (askanews) - Si è già formata la coda e la ressa dei fotografi a Marble Arch a Londra, vicino ad Hyde Park. Nella notte è comparso un murales che per molti è opera dello street artist più famoso e misterioso del mondo: Banksy. Il dipinto rappresenta un bambino che tiene in mano un cartello e accanto una pianta con la scritta "Da questo momento finisce la disperazione e iniziano le tattiche". Il cartello ha il logo del movimento ambientalista Extinction Rebellion che ha come luogo di ritrovo proprio questa area di Londra.