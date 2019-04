Notre-Dame, la cattedrale 'scoperchiata': immagini dal drone

Roma, 26 apr. (askanews) - Immagini scioccanti, che mostrano il tetto divelto della cattedrale di Notre-Dame a Parigi, dopo il terribile incendio del 15 aprile. La polizia francese ha girato immagini dal drone per mostrare i danni subiti dalla cattedrale sul tetto.

La cattedrale non sarà messa in sicurezza prima della fine dell'estate. "Non siamo ancora nella fase dei lavori di ricostruzione - ha spiegato Gilles de Laage, uno dei presidenti del gruppo di imprenditori per la restaurazione dei monumenti storici - siamo nella fase dei lavori di salvataggio.

Oltre 80 persone lavorano per la messa in sicurezza dello storico edificio, soprattutto a una copertura del tetto in caso di pioggia.