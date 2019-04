Terrorismo, messe sospese in Sri Lanka fino a nuovo avviso

Colombo, 26 apr. (askanews) - La messa è sospesa in Sri Lanka. L'arcivescovo di Colombo, cardinale Malcolm Ranjith, ha annunciato che nel Paese asiatico non verranno celebrate le messe domenicali fino a nuovo avviso. La decisione è stata presa dopo gli attentati di Pasqua che hanno preso di mira anche tre chiese, causando la morte di 253 persone.

"Organizziamo messe che saranno trasmesse in televisione e alla radio", ha dichiarato in conferenza stampa l'arcivescovo dopo che ieri le autorità hanno invitato le comunità musulmane a non riunirsi per la preghiera del venerdì per timore di attacchi di rappresaglia, ma anche per la caccia ancora in corso nel Paese a sospetti terroristi e alla minaccia di nuovi attentati.

Tuttavia, alcune moschee hanno aperto per la preghiera di metà giornata. Il Paese è a maggioranza buddista e i cristiani e i musulmani rappresentano ciascuna meno del 10% della popolazione.