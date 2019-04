Zingaretti: lista unitaria Pd perché la democrazia è in pericolo

Roma, 26 apr. (askanews) - Una lista unitaria per le elezioni europee perché la democrazia è in pericolo e bisogna quindi "combattere uniti". Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti ha presentato così i candidati per le elezioni europee. "Noi ci siamo - ha affermato - abbiamo deciso di promuovere una lista unitaria, unica vera grande novità di questa campagna elettorale. La parola d'ordine è bellissima, secondo me, è: unità. Unire personalità, forze, idee, donne e uomini. Ci sono molte più candidate donne e di questo sono particolarmente contento. Esperienze civiche, differenti, ma unite da un programma e da una visione del futuro".

Zingaretti poi ha aggiunto: "Se è vero - come è vero - che la democrazia è in pericolo e che l'Europa è in pericolo, non fate scherzi: dovete essere uniti e combattere uniti". Il segretario Pd replica a chi ha criticato la scelta di mettere insieme forze e personaggi diversi come Carlo Calenda e Giuliano Pisapia: "Lo voglio dire apertamente, a Carlo Calenda sono arrivati migliaia di messaggi dove gli hanno detto 'infame, traditore, puzzone, ti sei alleato con Zingaretti'. Confermo che anche a me all'inizio sono arrivati tanti messaggi 'ma che siete matti, vi alleate con Calenda, mettete insieme Calenda e Pisapia".

"Sì - ha continuato - lo abbiamo fatto. Se unita a un'idea, l'unità è una forza. E' la coerenza di anteporre a particolarismi, a contenuti, invece un'idea e una passione al servizio di tutti. E' esattamente l'opposto dello spettacolo che sta dando il governo in queste ore".