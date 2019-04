Torna James Bond, Daniel Craig se la vedrà con Rami Malek

Milano, 26 apr. (askanews) - Sarà un ritorno alle origini, con una location molto speciale, la Giamaica, dove Ian Flaming ha scritto molti dei suoi libri su 007. E' proprio dall'isola caraibica che la Metro Goldwin Mayer ha annunciato ufficialmente il cast del film numero 25 targato James Bond. Al momento manca ancora un titolo e la pellicola per ora viene chiamata genericamente 'Bond 25'. I produttori Barbara Broccoli e Michael G. Wilson oltre al regista Cary Fukanaga, che ha sostituito Danny Boyle, hanno confermato la presenza per la quinta e ultima volta di Daniel Craig nei panni di James Bond. Tra i nuovi volti ci sarà Rami Malek: l'attore premio Oscar per 'Bohemian Rapsody' sarà il cattivo del nuovo film.

Tornano invece nel cast Ralph Fiennes e Léa Seydoux. Per quanto

riguarda la trama, il film inizia con Bond non in servizio attivo mentre si gode una vita tranquilla in Jamaica. Ma la pace dura poco e viene interrotta quando Felix Leiter della Cia gli chiede aiuto per liberare uno scienziato rapito. Fukanaga ha rivelato inoltre che il film è stato girato tra Giamaica, Norvegia, Londra e l'Italia. Bond 25 uscirà il 3 aprile del 2020.

L'ultimo film della saga, "Spectre", è uscito il 16 novembre 2015 e ha guadagnato oltre 880 milioni di dollari.