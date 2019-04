Da Bagheria il cinquantesimo attacco di Salvini a Fabio Fazio

Bagheria, 26 apr. (askanews) - "Se dovessi arricchirmi lavorando di meno nella prossima vita faccio il Fabio Fazio, che guadagna in un mese quello che io porto a casa in un anno. Però se qualcuno dovesse chiedermi adesso: invidi qualcosa a Fabio Fazio? Dico no, non farei mai a cambio della mia vita con la mia vita, gli lascio i suoi milioni di euro e mi tengo gli italiani e la sicurezza degli italiani. Non è un problema" così Matteo Salvini da Bagheria. Durante il comizio il ministro dell'interno è tornato ad attaccare il conduttore Rai Fabio Fazio, si tratta della cinquantesima volta che lo fa da ottobre a oggi.