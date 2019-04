25 Aprile, Mattarella: piega tragica chi baratta libertà e ordine

Usa, ex vicepresidente Biden lancia la sua corsa alla Casa Bianca

Washington, 26 apr. (askanews) - L'ex vicepresidente americano Joe Biden ha posto fine a mesi di incertezze annunciando che correrà per la candidatura del partito democratico alle presidenziali del 2020. In un video Biden ha sostenuto che "i valori fondanti della nazione... la nostra stessa democrazia, tutto ciò che ha fatto l'America America, sono in gioco". Il 76enne ex vice di Barack Obama ...