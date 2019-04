La Lettonia sbarca a Roma tra cultura, turismo, cibo e gioielli

Roma, 24 apr. (askanews) - La Lettonia sbarca nuovamente a Roma con la terza edizione dei "Giorni della Lettonia', l'evento promozionale per l'interscambio commerciale tra Lettonia e Italia organizzato dall'Agenzia per gli Investimenti e lo Sviluppo della Lettonia (LIAA) in collaborazione con l'Ambasciata della Repubblica di Lettonia in Italia ed inaugurato alla presenza del Presidente dello stato baltico, Raimonds Vejonis.

Fitto il calendario degli appuntamenti: manifestazioni, incontri b2b ed eventi culturali che si terranno a Roma, Milano e Venezia, fino al prossimo 24 novembre. Il primo appuntamento di Roma, 'Assapora la Lettonia' è stato un business networking abbinato alla degustazione di prodotti tipici e piatti preparati dallo chef lettone Maris Jansons, ospitata da Eataly, con una perfomance della musicista lettone Liga Liedskalnina del duo "Ramtai". Dal cibo ai gioielli, con una esposizione delle creazioni degli artisti orafi lettoni Anita Savicka e Anna Fanigina presso il laboratorio di gioielli Simonelli, sempre nella capitale.

Il Presidente dello stato lettone, che ha anche incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha sottolineato come Lettonia ed Italia siano "legati da forti vincoli artistico-culturali" esprimendo l'auspicio che la manifestazione possa generare proficui rapporti commerciali ed una reciproca opportunità di sviluppo di relazioni tra le aziende."

L'obiettivo della manifestazione, infatti, è fornire una panoramica sulla Lettonia - individuando in alcuni settori strategici, quali la tecnologìa e il turismo, opportunità di sviluppo per le imprese, grazie ad un regime fiscale speciale, agli acceleratori e incubatori di imprese, al supporto pubblico per lo sviluppo dell'innovazione, nonché ai successi del know-how e dei prodotti sviluppati dalle aziende lettoni.

In questo contesto numerosi incontri b2b verranno promossi direttamente dalla LIAA, l'agenzia governativa lettone per la promozione dello sviluppo delle imprese, che agevola gli investimenti stranieri, e parallelamente aumenta la competitività degli imprenditori lettoni sia sul mercato interno che estero. L'Agenzia statale, che vanta 20 uffici di rappresentanza all'estero, è anche l'ente preposto per la promozione del turismo in Lettonia. Un ambito, quello turistico che, grazie ai voli diretti della Air Baltic operati da Roma, Milano e Venezia, può favorire nuove programmazioni di pacchetti di soggiorno.