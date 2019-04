Salva-Roma, Salvini: aiutare tutti i Comuni o nessuno

Roma, 24 apr. (askanews) - "Ci sono tanti altri sindaci che hanno i conti in difficoltà e mi hanno chiesto 'perché noi no?' O si aiutano tutti i comuni in difficoltà o nessuno. Spero che arrivi rapidamente un pacchetto di aiuti per tutti i Comuni, da Roma ad Alessandra, Savona e Reggio Calabria". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini nel corso di una conferenza stampa al Viminale rispondendo a una domanda sul Salva Roma.