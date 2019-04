Appello di Alec Baldwin: mangiate meno carne, salviamo le foreste

New York, 24 apr. (askanews) - Salviamo le foreste e le popolazioni indigene. È l'appello dell'attore Alec Baldwin che, durante un evento all'Onu di New York, ha invitato a fare di più per proteggere il Pianeta, convinto che le persone, messe di fronte alla realtà dei fatti faranno la scelta giusta.

"Se io ti dico: devi risparmiare energia, devi mangiare meno carne, devi cambiare il tuo comportamento, se non lo farai ucciderai molte persone indigene. Cosa preferiresti? Quante persone sceglierebbero di uccidere le popolazioni indigene per mangiare più carne o consumare più petrolio? Le azioni di questo governo non rappresentano la volontà della gente".