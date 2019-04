Da Taylor Swift a Naomi, il red carpet dei più influenti al mondo

New York, 24 apr. (askanews) - Star della musica come Taylor Swift, politici come Nancy Pelosi, personaggi del cinema e delle serie come Emilia Clarke, The rock, Mia Farrow, Sandra Oh e Rami Malek e poi ancora Naomi Campbell, Jimmy Fallon e Mohamed Salah: una folla di celebrità ha sfilato sul red carpet del gran galà della rivista Time al Lincoln Center di New York per celebrare l'annuale lista delle 100 persone più influenti al mondo.