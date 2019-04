Gb, l'anti-Brexit "Change Uk" lancia la campagna per le Europee

Londra, 23 apr. (askanews) - "Change Uk", un partito pro-Ue e anti-Brexit che chiede un nuovo referendum in Gran Bretagna.

La sua leader, Heidi Allen, ha lanciato la campagna a Bristol in vista delle elezioni europee di fine maggio proprio nel giorno in cui, dopo le vacanze di Pasqua, a Londra riprendono le trattative tra il governo della premier Theresa May, di cui in molti chiedono le dimissioni, e il partito laburista per trovare un accordo sulla Brexit.

Heidi Allen: "Siamo qui per dire che noi siamo pronti. Perché queste elezioni sono una chance di mandare un messaggio che sia il più chiaro possibile: chiediamo un voto del popolo e il diritto di restare e di fare campagna per restare in Europa".

Tra i diversi candidati del partito, prima conosciuto come The Independent Group, ci sono anche Rachel Johnson, giornalista e sorella dell'ex ministro degli Esteri e l'ex corrispondente della BBC Gavin Esler.