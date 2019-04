"Catch-22", la serie di e con George Clooney. Giannini nel cast

Roma, 23 apr. (askanews) - Missioni suicide, spettacolari scene di volo, un ritmo forsennato e la follia della guerra raccontata attraverso massicce dosi di black humour. Ecco le immagini che anticipano l'attesa "Catch-22", la serie originale Sky prodotta, diretta e interpretata da George Clooney, in arrivo dal 21 maggio in esclusiva su Sky. In sei episodi racconta le vicende ispirate a un classico della letteratura americana del XX secolo, l'omonimo capolavoro antimilitarista di Joseph Heller del 1961 (noto in Italia con il titolo Comma 22).

Kyle Chandler è il Colonnello Cathcart, che continua ad aumentare ai cadetti il numero di missioni in volo da completare prima di poter ottenere il congedo e tornare a casa. Christopher Abbott è John Yossarian, il giovane bombardiere americano che dovrà fingersi pazzo per provare a congedarsi, con il rischio di incappare nel Comma-22 e nel suo paradosso. George Clooney interpreta l'ambizioso e sadico comandante di addestramento Scheisskopf, Hugh Laurie è il Maggiore de Coverley, mentre Giancarlo Giannini è Marcello, proprietario di una casa d appuntamenti.

La serie è diretta da George Clooney con Grant Heslov e Ellen Kuras. La sceneggiatura è firmata da Luke Davies (nominato all'Oscar e vincitore del Bafta per la sceneggiatura di "Lion - La strada verso casa") e David Michod (vincitore del premio della giuria al Sundance con "Animal Kingdom"). George Clooney e Grant Heslov sono anche produttori esecutivi con la loro Smokehouse Pictures, con Richard Brown ("True Detective") e Steve Golin ("Il caso Spotlight" e "Revenant") per Anonymous Content assieme a Davies e Michod.