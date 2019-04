La maglia di Pelè e le scarpe di Messi, asta di cimeli sportivi

Roma, 23 apr. (askanews) - Medaglie olimpiche e di Coppa del mondo, la maglia di Pelé del 2002 e un suo vecchio passaporto, la maglia di Maradona e le scarpette con cui Lionel Messi segnò il suo 500esimo goal. Cimeli sportivi non solo del mondo del calcio, memorabilia e pezzi cult per tutti gli appassionati di sport messi in vendita a Beverly Hills nell'evento Sports Legends organizzato dalla casa d'aste Julien.

Tra gli oggetti del desiderio c'è anche la torcia olimpica portata da Muhammad Ali alle Olimpiadi di Atlanta del '96.

O ancora i guantoni di Sugar Ray Robinson indossati sul ring nel '51 e la giacca rossa di Michael Schumacher.