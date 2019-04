Peppa Pig insegna ai più piccoli il piacere della lettura

Milano, 23 apr. (askanews) - Chi meglio di Peppa Pig più insegnare ai più piccoli il piacere della lettura. Il 23 Aprile, in occasione della Giornata Mondiale del Libro sarà trasmesso uno speciale episodio dedicato al magico mondo della lettura. Peppa e tutti i suoi compagni di classe hanno un compito per il World Book Day, dovranno infatti travestirsi come il personaggio preferito del proprio libro. La simpatica maialina adora leggere ed è affezionata a tantissimi personaggi, non sa proprio scegliere da quale travestirsi così decide di vestirsi come tutti loro insieme! Lo speciale episodio sarà in onda su Rai Ragazzi alle 10:20 del 23 Aprile in lingua originale con un voice over in italiano e alle 18:40 in italiano.

Inoltre, per festeggiare la giornata mondiale del libro la Famiglia Pig al completo ha coinvolto in uno speciale progetto la psicologa, psicoterapeuta e analista Stefania Andreoli che da sempre lavora con le famiglie e le scuole. La Dott.ssa Andreoli, con l'aiuto di Mamma e Papà Pig, ha fornito otto semplici e super utili consigli per incoraggiare la lettura anche tra i più piccini. La pagina ufficiale Facebook di Peppa condividerà queste speciali tips a disposizione di tutte le mamme i papà, ma anche nonni, baby-sitter e tate che hanno a cuore e comprendono il valore educativo che solo i libri possono trasmettere ai più piccini.

"Ho svelato alla simpatica famiglia Pig il vero ingrediente segreto per far innamorare tutti i bambini della lettura: dovete insegnare loro il piacere dello storytelling" Stefania Andreoli

E i festeggiamenti continuano anche in occasione del Salone del libro di Torino, Peppa Pig in persona sarà presente presso la fiera per offrire a tutti i suoi piccoli fan la possibilità di creare un ricordo indelebile e scattare una foto con il personaggio tanto amato.

Per la piccola Peppa Pig il 2019 sarà un anno pieno di festeggiamenti grazie al lancio della nuova serie 8 in onda su Rai Ragazzi. Insieme alla combriccola di amici e alla sua famiglia Peppa vivrà nuove avventure, incontrerà nuovi fantastici personaggi ed esplorerà nuovi luoghi e scenari.

- Per la piccola Peppa Pig il 2019 sarà un anno pieno di festeggiamenti grazie al lancio della nuova serie 8 in onda su Rai Ragazzi. Insieme alla combriccola di amici e alla sua famiglia Peppa vivrà nuove avventure, incontrerà nuovi fantastici personaggi ed esplorerà nuovi luoghi e scenari.

Il 23 Aprile, in occasione della Giornata Mondiale del Libro sarà trasmesso uno speciale episodio dedicato al magico mondo della lettura. Peppa e tutti i suoi compagni di classe hanno un compito per il World Book Day, dovranno infatti travestirsi come il personaggio preferito del proprio libro. La simpatica maialina adora leggere ed è affezionata a tantissimi personaggi, non sa proprio scegliere da quale travestirsi così decide di vestirsi come tutti loro insieme! Lo speciale episodio sarà in onda su Rai Ragazzi alle 10:20 del 23 Aprile in lingua originale con un voice over in italiano e alle 18:40 in italiano.

Inoltre, per festeggiare la giornata mondiale del libro la Famiglia Pig al completo ha coinvolto in uno speciale progetto la psicologa, psicoterapeuta e analista Stefania Andreoli che da sempre lavora con le famiglie e le scuole. La Dott.ssa Andreoli, con l'aiuto di Mamma e Papà Pig, ha fornito otto semplici e super utili consigli per incoraggiare la lettura anche tra i più piccini. La pagina ufficiale Facebook di Peppa condividerà queste speciali tips a disposizione di tutte le mamme i papà, ma anche nonni, baby-sitter e tate che hanno a cuore e comprendono il valore educativo che solo i libri possono trasmettere ai più piccini.

"Ho svelato alla simpatica famiglia Pig il vero ingrediente segreto per far innamorare tutti i bambini della lettura: dovete insegnare loro il piacere dello storytelling" Stefania Andreoli

E i festeggiamenti continuano anche in occasione del Salone del libro di Torino, Peppa Pig in persona sarà presente presso la fiera per offrire a tutti i suoi piccoli fan la possibilità di creare un ricordo indelebile e scattare una foto con il personaggio tanto amato.