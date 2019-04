Francia, gilet gialli di nuovo in piazza: scontri a Parigi

Roma, 20 apr. (askanews) - I gilet gialli sono tornati in piazza a Parigi e in altre città della Francia per un nuovo sabato di mobilitazione del movimento di protesta, il 23esimo consecutivo contro la politica sociale e fiscale del governo di Emmanuel Macron.

A Parigi si sono registrati scontri fra casseur, i dimostranti violenti, e la polizia. Cassonetti e materiale di cantiere sono stati dati alle fiamme, auto danneggiate e oggetti lanciati contro gli agenti, che hanno risposto con lacrimogeni.

I gilet gialli questa volta non hanno potuto manifestare vicino alla cattedrale di Notre Dame, devastata dal violento incendio dei giorni scorsi.

La manifestazione, partita da Bercy, si era svolta inizialmente in un clima di calma. Poi la polizia ha fermato nella capitale 126 persone e ha condotto oltre 11mila controlli preventivi, ha fatto sapere la prefettura.

Al termine di una settimana segnata dall'incendio a Notre-Dame, i gilet gialli sono tornati in piazza con l'obiettivo di lanciare un nuovo "ultimatum" al presidente Macron, che a giorni illustrerà le proposte di riforma emerse dal grande dibattito nazionale.