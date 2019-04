Francia, a Parigi gilet gialli di nuovo in piazza: è l'atto 23

Roma, 19 apr. (askanews) - A Parigi e in altre città della Francia va in scena l'Atto XXIII dei gilet gialli, che danno un altro ultimatum al presidente francese Emmanuel Macron, dopo una settimana dominata dalla notizia dell'incendio che ha devastato la cattedrale di Notre Dame.

Nel 23esimo sabato consecutivo di mobilitazione, nella capitale i manifestanti si sono incontrati a Bercy, poi il corteo prosegue per gli Champs-Elysées, per arrivare a Place de la République. Vietato manifestare, invece, a Notre Dame.

Il ministro dell'Interno Christoph Castaner ha messo in guardia sulla possibile partecipazione di "casseur, dimostranti violenti che scendono in piazza per sfasciare e danneggiare soprattutto negozi e vetrine", il cui obiettivo sarebbe di "riprodurre il 16

marzo", ovvero le scene di devastazioni e saccheggi che hanno

lasciando il mondo sbigottito.