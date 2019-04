Alexia si fa in tre nel video di "Come la vita in genere"

Roma, 20 apr. (askanews) - E' arrivato online su Vevo il video di "Come la vita in genere", nuovo singolo di Alexia, già in rotazione radiofonica, sulle piattaforme streaming e nei digital store.

Alexia nel video si fa in tre, nel vero senso della parola e balla con le sue tante personalità, vestita alla moda.

Il brano è stato scritto da Daniele Magro e prodotto da Davide Tagliapietra. Alla regia del video, Jacopo Pietrucci, che ha spiegato di aver cercato "di seguire l'evoluzione artistica che Alexia sta intraprendendo. La sfida - ha detto - era raccontare il pezzo in un modo semplice e immediato mostrando al tempo stesso la complessità che c'è in un artista come lei".

Alexia sarà protagonista di un tour nelle principali città d Europa che la porterà in Romania, Polonia, Spagna, Paesi Bassi e Lussemburgo.