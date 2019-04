Egitto al voto nel referendum che può rafforzare al-Sisi

Roma, 20 apr. (askanews) - Urne aperte in Egitto. Per tre giorni si vota il referendum confermativo per avallare alcune modifiche costituzionali approvate dal Parlamento, che consentono fra le altre cose, al presidente Abdel Fattah al-Sisi di restare al potere fino al 2030. Lo stesso al-Sisi è stato tra i primi a votare, al Cairo.

Oltre all'estensione del mandato presidenziale, altri emendamenti riguardano l'esercito, che diventerebbe garante della Costituzione, la fissazione di una quota del 25% per le donne in Parlamento e un maggior controllo del presidente sul sistema giudiziario. Se verranno approvate le riforme, il presidente ne uscirà rafforzato.