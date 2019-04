Pasqua, a Roma sequestrati oltre 9 milioni di articoli pericolosi

Roma, 20 apr. (askanews) - Oltre 9 milioni di articoli pericolosi per la salute dei consumatori e non a norma, sequestrati dalla Guardia di finanza di Roma nei giorni scorsi, prima della Pasqua. Avrebbero generato ricavi per circa 30 milioni di euro se messi in vendita.

I finanzieri hanno concluso due interventi nei confronti di imprenditori cinesi dediti all'importazione e alla commercializzazione di prodotti gravemente pericolosi, compresi dei dispositivi medici. Quattro i soggetti di nazionalità cinese denunciati per frode.

In particolare, dopo appostamenti e pedinamenti di diversi soggetti riconducibili, a vario titolo, a una società commerciale cinese operante all'ingrosso e al dettaglio, i militari sono riusciti a individuare un vero e proprio sito di stoccaggio di prodotti di importazione, privi dei minimi requisiti di sicurezza per i consumatori. Sono arrivati prima a un piccolo deposito, poi a un secondo capannone occultato nella periferia Sudest di Roma, tra la Prenestina bis e il G.R.A.

La ricostruzione della filiera di stoccaggio ha consentito di togliere dal mercato capitolino oltre 7,5 milioni di articoli elettronici, come cuffie, auricolari, lampade, casse audio, cavi di collegamento e caricatori per cellulari. Tra i prodotti più pericolosi c'erano "powerbank", batterie e caricabatterie che, per la scadente qualità avrebbero potuto causare incendi ed esplosioni. Inoltre, telecomandi per eludere i dispositivi di sicurezza delle auto.

In un secondo intervento, poi, le Fiamme Gialle sono riuscite a individuare, sempre nella stessa zona, un vero e proprio supermercato del prodotto pasquale "insicuro". E hanno sequestrato merce priva delle necessarie prescrizioni di sicurezza, con marchio CE contraffatto, informazioni solo in lingua straniera e particolarmente pericolosa per i materiali di scarsa qualità: 1,5 milioni di articoli e addobbi dedicati alle festività pasquali, nonché svariati prodotti come dispositivi medici, articoli da tabaccheria e giocattoli pericolosi.