Inaugurata ad Atene la nuova statua di Alessandro Magno

SalvaRoma, Salvini: “Non va inserito nel decreto Crescita, vanno aiutati tutti i Comuni”

(Agenzia Vista) Milano, 19 aprile 2019 "Dal mio punto di vista no. Stiamo lavorando al Decreto crescita, ma non penso che ci siano Comuni di serie A e di serie B: ci sono tanti Comuni in Italia in difficoltà, non si può fare un regalo a qualcuno e ad altri no". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine prima dell'incontro a Milano con Eduardo Bolsonaro Fonte: Agenzia Vista / ...