"Salvate Radio Radicale", appelli fuori dalle esequie di Bordin

Roma, 19 apr. (askanews) - Ai funerali di Massimo Bordin, voce simbolo di Radio Radicale, gi appelli per salvare l'emittente che rischia di chiudere senza

la convezione che il governo non intende rinnovare.

"E' andato via in un momento drammatico per Radio Radicale, per cui ha combattuto fino all'ultimo respiro - ha detto Roberto Giachetti (Pd) - lo abbiamo sentito nelle ultime rassegne stampa, si è speso fino alla fine. Io mi auguro davvero che chi ha la responsabilità di prendere decisioni così importanti per la vita di Radio Radicale, ma penso anche per la vita democratica di questo Paese, ragioni con un briciolo di inteligenza, noi cercheremo di impedirlo in tutti i modi".

E Antonio Polito ha aggiunto: "E' così dolorosa l'ipotesi di chiudere Radio Radicale, c'è un impoverimento del Paese e se così dovesse essere è la cosa più grave che finora potrebbe aver fatto il governo contro la democrazia liberale in Italia quindi spero proprio che non accada".