Erba (Wind Tre): Panda Connected by Wind, campagna cross-branding

Roma, 19 apr. (askanews) - Claudia Erba, Direttore Brand Communication di Wind Tre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, si sofferma sull'operazione di Wind insieme a Fiat, che vede entrambi i marchi in un'unica campagna pubblicitaria con al centro la Panda Connected by Wind ma, soprattutto, con un unico testimonial, Fabio Rovazzi.

"Parliamo di due brand importanti, Fiat e Wind, con la mission di soddisfare le esigenze delle famiglie - afferma Claudia Erba -. Nella fattispecie, Panda, il prodotto al quale ci siamo associati in questa campagna, è l'auto per tutti, da sempre la più venduta in Italia. Anche Wind è, dal canto suo, trasversale per tutti i target e la famiglia è il suo centro di attenzione principale, soprattutto con le interessanti proposte di telefonia convergente da utilizzare a casa e in mobilità. Panda Connected by Wind è un prodotto nuovo di Fiat con richiami di colore arancione al brand Wind. All'interno - prosegue Claudia Erba - si trova poi il "WINDPACK", che comprende una sim ricaricabile Wind con 50 Giga mensili di traffico Internet per un anno e un router Wi-Fi mobile che, di fatto, agisce da hot-spot permettendo la connessione fino a 15 dispositivi, ben più del numero massimo di passeggeri a bordo. E, infatti, la campagna fa leva proprio su questo aspetto. Siamo in Tv e poi in radio, oltre all'immancabile web, con questa campagna per promuovere la Panda Connected by Wind ma, allo stesso tempo, per inaugurare uno storytelling comune di comunicazione. Che è la vera novità: non era mai successo prima. Fabio Rovazzi è il testimonial di entrambi - spiega Claudia Erba - ed è l'autore di questo inedito format creativo: uno storytelling congiunto tra due brand importanti. Dal teaser bi-brand, che vede Rovazzi un po' spaesato, per assecondare le richieste sia di Wind che di Fiat. Così è lui stesso a chiedere se non sia possibile mettersi insieme e creare una Panda con i Giga. E' il trampolino di lancio della campagna, ma non finisce qui, perché continueremo ad avere dei richiami da una campagna all'altra così che i due brand possano essere sempre più leader e protagonisti nel rispondere alle esigenze degli italiani. Nel mercato automotive per quanto riguarda Fiat e in quello delle telecomunicazioni per Wind. Nell'anno in cui ricorre il 20esimo anniversario di Wind, e Fiat celebra i suoi 120 anni, - conclude Claudia Erba - Fabio Rovazzi rappresenta un importante testimonial 'cross brand', conosciutissimo dalle famiglie perché entrato dalla porta dei più piccini, i suoi fan principali sono i giovanissimi, ma anche i genitori ora lo conoscono molto bene. Per questo, riteniamo che il suo talento creativo abbia valorizzato al meglio un'operazione davvero straordinaria nel mercato pubblicitario in Italia".