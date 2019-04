I film in concorso a Cannes: Almodovar, Ken Loach e Bellocchio

Milano, 18 apr. (askanews) - Ci sarà anche "Il traditore" di Marco Bellocchio fra i film in concorso a Cannes. Il suo Tommaso Buscetta, interpretato da Pierfrancesco Favino, sarà in gara contro opere come "Dolor y Gloria" di Pedro Almodovar, due anni fa presidente di giuria, "A Hidden Life" che segna il ritorno di Terrence Malick d "Sorry We Missed You" di Ken Loach. E poi ancora i fratelli ...