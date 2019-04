Torna "The Voice of Italy", con Simona Ventura e tante sorprese

Milano, 18 apr. (askanews) - L'obiettivo è trovare una nuova voce che conquisti il cuore del pubblico. Torna da martedì 23 aprile alle 21.20 su Rai2, "The Voice of Italy", con un nuovo cast e un meccanismo di gara rinnovato. A condurre le otto puntate del talent show arriva Simona Ventura.

"Porto un programma includente, porto dei coach totalmente nuovi, porto la volontà di ognuno di noi di trovare dei talenti che abbiano successo anche dopo fine di The Voice".

Niente casi umani come ha sottolineato super Simo, ma tanti artisti con tanta voglia di sfondare. Sulle poltrone girevoli 4 coach inediti, apperentemente diversissimi tra loro: Elettra Lamborghini, Morgan, Gué Pequeno, e Gigi D'Alessio, che dei giudici dice così.

"Si è creata questa bella famiglia, con gli altri colleghi coach, perchè c'è un grandissimo rispetto professionale e umano. Questa è una bellissima esperienza, noi siamo i coach ma stiamo imparando anche tante cose".

Nella prima fase ci sono 100 gli aspiranti concorrenti, ma solo 24 di loro arriveranno alla "Battle". Tantissimi giovani in gara, molti hanno scelto di portare pezzi rap, trap e Urban, una scelta che piace e Gue Pequeno.

"C'è molto genere nostro, ci sono molte donne che lo fanno, sono rimasto sorpreso piacevolmente e siceramente spero di vincere onestamente".

Tante le donne in gara, una bella sfida per la giovanissima Elettra Lamborghini.

"La responsabilità è molto grande, però me la sto cavando molto bene, non mi senti meno di nessuno dei degli altri coach. Ovviamente io quando sento una canzone movimentata, che è più nelle mie corde, mi agito tutta, sono un fiume in piena, sono lì che ballo, magari non mi giro ma ballo".

Sempre controcorrente e sopra le righe, Morgan insegnerà ai giovani in gara a pensare con la loro testa.

"Cosa ci fa Morgan a The Voice? Porta il dissenso, porta una cosa nuova e lo fa con serietà, passione e aderenza alle regole della musica perchè in Rai può farlo, perchè è il servizio pubblico e io mi attacco sempre a questa scusa per fare la serietà"

Saranno gli spettatori a casa a determinare il vincitore assoluto di "The Voice of Italy", che si aggiudicherà un contratto discografico con Universal Music Italia.