Greta Thunberg: cambiamento sta arrivando, stop a emissioni Co2

Roma, 18 apr. (askanews) - "Il cambiamento sta arrivando, che vi piaccia o meno. La scienza non ha interesse di enormi cifre di soldi o di stili di vita comodi che voi cercate di proteggere. L'atmosfera è interessata soltanto alle migliaia di tonnellate di gas serra che noi pompiamo nell'atmosfera, le emissioni dei gas serra devono fermarsi": è l'appello di Greta Thunberg, l'attivista svedese al suo secondo giorno di visita a Roma, ospite del seminario in Senato "Clima: il tempo cambia. È tempo di cambiare".

"La data è circa il 2030, da cui ci separano 10 anni, 257 giorni e 13 ore. Allora ci troveremo in una situazione che potrà dare il via a una reazione a catena, che sfuggirà al controllo umano e che molto probabilmente porterà alla fine della civiltà umana così come noi la conosciamo. Questo diventerà realtà a meno che non vengano introdotti dei cambiamenti straordinari, senza precedenti, inclusa una riduzione del 50% dell'anidride carbonica", ha sottolineato l'attivista svedese.