La voce di Carlo Valli dà il benvenuto al Gardaland Magic Hotel

Castelnuovo del Garda, 18 apr. (askanews) - A dare il benvenuto agli ospiti del Gardaland Magic Hotel sarà l'inconfondibile voce di Carlo Valli. L'attore che ha doppiato Robin Williams interpreterà il Mago che, attraverso il Magic Mirror situato nella grande hall, racconterà agli ospiti i segreti e le esperienze da vivere a Gardaland Magic Hotel.

Con una lunga veste, un ampio mantello e un vistoso cappello viola coperti di stelle il mago appare e scompare, stupisce e diverte introducendo gli ospiti nei tre mondi a cui sono ispirate le 128 camere del "fantastico" hotel: La Foresta Incantata, il Cristallo Magico e il Grande Mago. Le apparizioni del Mago, attivate da un sensore di prossimità, si alterneranno a brevi film animati in 3D per rendere "magica" la natura dello specchio.

Gardaland Magic Hotel verrà inaugurato il 31 maggio ed è il terzo hotel tematizzato di Gardaland Resort diventato ormai una meta per tutti quelli che vedono nel viaggio un'occasione per far cadere il confine tra mondo reale e mondo virtuale, dove lo svago diventa ancora più sorprendente grazie all'incanto di un'esperienza magica e divertente.