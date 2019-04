Turchia, bagno di folla per il sindaco di Istanbul Imamoglu

Parmitano pronto per Beyond: da comandante sarò un facilitatore

Milano, 17 apr. (askanews) - L'astronauta italiano dell'Esa e tenente colonnello pilota dell'Aeronautica Militare, Luca Parmitano si sta addestrando per "Beyond", la sua seconda missione di lunga durata sulla Stazione spaziale internazionale che partirà in un giorno simbolico: il 20 luglio 2019, proprio in occasione del 50esimo anniversario dello sbarco sulla Luna degli uomini dell'Apollo XI. ...