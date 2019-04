A Capalbio un flash mob letterario per la nuova biblioteca

Roma, 17 apr. (askanews) - Una "catena umana" a Capalbio (Grosseto) per trasferire i libri dal magazzino del vecchio Municipio alla sede della nuova Biblioteca in via Giacomo Leopardi.

Cittadini, rappresentanti di istituzioni e associazioni, firmatari del "Patto di Capalbio per la lettura", genitori e, soprattutto, oltre 150 alunni delle scuole materna, elementare e media di Capalbio, hanno partecipato al flash mob per testimoniare simbolicamente la rinascita della biblioteca comunale, passandosi i libri di mano in mano lungo i 139 passi che separano il magazzino del vecchio Municipio dai locali messi a disposizione da Banca Tema - Terre Etrusche e di Maremma - Credito Cooperativo, e per donare nuova linfa vitale alla biblioteca, a circa 20 anni dalla sua chiusura.

Un modo inoltre per celebrare anche a Capalbio la "Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d'Autore" promossa dall'Unesco il prossimo 23 aprile.