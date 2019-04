Sott. Gava: Norma Ue contro plastica monouso "troppo restrittiva"

Roma, 17 apr. (askanews) - La normativa europea per l'abolizione della plastica monouso va rivista perchè troppo restrittiva. Così Vannia Gava, sottosegretario al ministero dell'Ambiente, nel corso del convegno "Direttiva Ue sulla plastica - facciamo chiarezza" che si è svolto al Senato.

"Da subito ho detto che è una misura troppo restrittiva che danneggiava solamente le nostre aziende perchè se da un lato è vero che la plastica non deve essere abbandonata non solo in mare ma anche nel territorio, e qui dobbiamo lavorare per creare una cultura ambientale una sensibilità ambientale soprattutto nei giovani, è anche vero che la plastica in questi anni, soprattutto quella monouso nell'ambito alimentare e sanitario ha passi da gigante. Pensiamo la plastica monouso in ambito sanitario: ha risolto tantissimi problemi. Non vorremmo ritrovarci credo a bollire le siringhe come faceva mia nonna. Anche l'uomo emette Co2 da quando ha scoperto il fuoco. Ma io mi rifiuto, con gli studi che sono stati fatti, di tornare all'età della pietra".