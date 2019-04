Iraq, un anno di cure per i bambini nel centro di MSF a Mosul

Mosul (Iraq), 17 apr. (askanews) - Sono 321 i pazienti curati al centro post-operatorio di Medici Senza Frontiere (MSF) a Mosul Est nel suo primo anno di attività. Cinquantadue sono bambini. Molti di loro sono stati gravemente feriti durante il conflitto e hanno lesioni complesse che richiedono ripetuti interventi e lunghi percorsi di guarigione. In un sistema sanitario devastato dalla guerra, la struttura è per molti pazienti l unica possibilità di accedere a cure specialistiche gratuite.

"A Mosul, l offensiva militare ha avuto un costo enorme sul sistema sanitario locale" spiega Marco Doneda, capoprogetto di MSF a Mosul. "Molti pazienti con ferite di guerra necessitano di un percorso di cura esteso nel tempo e follow-up periodici. Siamo qui per garantire che le persone possano ricevere assistenza medica anche in un contesto così difficile".

Ahed, Ali, Abdallah, Salim, Saif: "i bambini feriti di Mosul"

Ahed è una delle tante bambine curate nel centro post-operatorio di MSF a Mosul Est. In un reparto del centro, Ahed dorme profondamente. Ha appena subito un operazione chirurgica, la ventisettesima in meno di 2 anni. Sua zia Rana le accarezza la testa con la mano. "Spero solo che le sue ferite guariscano", sospira, "così non dovrà pensare sempre a quello che è successo alla sua famiglia".

Il 19 giugno 2017, la battaglia di Mosul è entrata nella sua fase più violenta, mentre l esercito iracheno tentava di riprendere gli ultimi quartieri della Città Vecchia sotto il controllo del gruppo dello Stato islamico. "La famiglia di Ahed viveva qui" spiega Rana. "Hanno tentato di fuggire, ma i combattenti dello Stato islamico li hanno riportati indietro, hanno circondato la casa di esplosivi e hanno utilizzato il tetto come base strategica. Poco dopo, due attacchi aerei hanno colpito il quartiere. Sono morte 70 famiglie in pochi minuti. Ahed, due delle sue sorelle e un vicino sono gli unici sopravvissuti". Lei è sopravvissuta, ma il suo corpo è stato crivellato di schegge di proiettili. Ventidue mesi dopo, non è ancora guarita completamente.

Abdallah, 12 anni, siede all esterno del reparto. Ha appena finito la sessione di riabilitazione e tenta di nascondere quanto si sente esausto. Ha una gamba sola, ma non può ancora portare una protesi. Nell estate 2018, è stato ferito da un esplosione probabilmente causata da una mina. Era con suo fratello, morto all istante per l esplosione. "I dottori hanno tentato di salvare la mia gamba, ma non è stato possibile. Sono rimasto in ospedale per un mese dopo l incidente. Poi sono tornato a casa, senza gamba e senza mio fratello." Da allora, Abdallah è stato in diversi ospedali per curare le ferite. Quasi un anno dopo, non è ancora guarito completamente. Quando è stato ammesso al centro post-operatorio di MSF poche settimane fa, i dottori hanno scoperto che Abdallah è antibiotico-resistente. "È per questo che la guarigione sta richiedendo così tanto tempo" sospira.

Il vicino di Abdallah, in ospedale, è Salim, un ragazzino più o meno della stessa età. Anche Salim è resistente agli antibiotici e deve restare in stanza di isolamento per evitare la diffusione di infezioni antibiotico-resistenti. Nel dicembre 2018, Salim è stato investito da un camion mentre andava a scuola. "Sono stato portato subito all ospedale più vicino. All inizio i dottori hanno detto a mio padre e a me che probabilmente avrei perso le gambe. Ero spaventatissimo. Ma dopo, un altro dottore è venuto a dirmi che avrebbe fatto tutto il possibile per salvarle. Ho subito quattro interventi. E poi ancora altre 8 operazioni da gennaio, quando sono arrivato all ospedale di MSF". Da allora, Salim passa la maggior parte del suo tempo nella sua stanza, leggendo i suoi libri di scuola e giocando a domino con lo psicologo della struttura. "Ho fatto amicizia anche con alcuni ragazzi che sono qui in ospedale, ma non possiamo passare troppo tempo insieme o stare troppo vicini, perché molti di noi portano batteri e dobbiamo indossare questo camice per protezione".

Tra gli amici di Salim c è Saif, uno dei pazienti più giovani della struttura. È qui da un mese. La sua famiglia è rimasta sfollata a causa del conflitto e ora vive in un campo non lontano da Mosul. "La vita nel campo non era facile, ma ero comunque felice perché continuavo ad andare a scuola. Un giorno, un ragazzo a scuola mi ha lanciato addosso una grossa pietra, che mi ha rotto una gamba" spiega. Saif è stato in diversi ospedali prima di arrivare al centro MSF a Mosul Est. Qui i medici hanno scoperto che anche lui ha una forma di antibiotico resistenza. "I dottori mi hanno spiegato che la guarigione era così lenta perché dei batteri non permettevano alla mia gamba di tornare alla normalità. Questi batteri possono essere trasmessi anche alle altre persone, per questo mi hanno messo in una stanza di isolamento". I team medici e di promozione della salute di MSF visitano Saif e gli altri pazienti antibiotico resistenti ogni giorno, per affrontare con costanza le loro condizioni di trattamento.

MSF ha iniziato a lavorare a Mosul alla fine del 2016 per fornire cure salvavita alle persone coinvolte dai combattimenti. Tra 2017 e 2018, MSF ha gestito diverse strutture per la stabilizzazione dei traumi a Mosul Est e Mosul Ovest, ha fornito assistenza di emergenza, intensiva, chirurgica e materna in quattro ospedali, e supporto psicologico in tre strutture sanitarie di base. Ad aprile 2018, MSF ha aperto un centro per cure post-operatorie a Mosul Est. Con oltre 1500 operatori in Iraq, MSF fornisce assistenza primaria e secondaria, assistenza pre e post-natale, cure per malattie croniche, chirurgia e riabilitazione per feriti di guerra, supporto psicologico e attività di educazione alla salute. Attualmente MSF è presente in 4 governatorati: Erbil, Diyala, Ninewa, Kirkuk e Baghdad.