Meloni: governo dica prima delle Europee come fermerà aumento Iva

Roma, 17 apr. (askanews) - "La nostra ricetta è shock fiscale e investimenti pubblici, l'esatto contrario di quello che ha fatto questo governo, in una battuta: "più Tav e meno tax, meno tasse e più infrastrutture", cioè la ricetta che ad esempio sta portando avanti Donald Trump e fa crescere gli Usa al 2,9% nel 2018. Una ricetta che confrontiamo con le categorie produttive e che abbiamo portato a Torino nella nostra conferenza programmatica".

Lo ha detto la leader di Fdi, Giorgia Meloni, a margine della presentazione del "Patto per il lavoro".

"Io penso che il governo debba chiarire il tema dell'Iva prima di andare al voto. Tria non ha fatto altro che dire quello che c'era nel Def: lì c'è scritto che le clausole di salvaguardia non si possono disinnescare perché non ci sono i soldi, quindi non basta fare le dichiarazioni e dire che non si aumenterà l'Iva, si deve dire come, e sarebbe giusto farlo prima del 26 maggio".